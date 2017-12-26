Наказать собственника за незаконную перепланировку квартиры, которая досталась ему «в наследство» от прежнего владельца квартиры, невозможно, сообщает Deita.ru.

Верховный суд РФ постановил, что юридически значимым обстоятельством для устранения перепланировки является установление круга лиц, действия которых привели к нарушению прав иных собственников помещений в многоквартирном доме. Проще говоря, которые эту перепланировку и сделали. Только их и можно привлечь к ответственности и через суд возложить обязанность по устранению перепланировки.

К такому выводу Верховный суд пришел в ходе разбирательства типичного дела.

Судебный спор разгорелся между коммунальщиками и жильцами девятого этажа многоэтажного дома, которые давным-давно установили металлическую перегородку с металлической запирающейся дверью на месте старых распашных дверей. Разумеется, данную перепланировку ни с кем не согласовали.

В ходе одной из проверок пожарные увидели металлическую дверь, пришли к выводу, что это не безопасно и постановили вернуть старую распахивающуюся дверь. Коммунальщики подали в суд на жильцов этажа, чтобы суд обязал их поставить деревянную дверь без замка.

Однако в ходе многочисленных судебных разбирательств собственник одной из трех квартир, расположенных на девятом этаже, утверждал, что в доме в момент перепланировки не жил и новую дверь оплачивать не собирается. Районный суд с коммунальщиками согласился устанавливать новую дверь должны все собственники.

Так дошли до Верховного суда, который, разобравшись в ситуации, постановил: нельзя возлагать на собственника обязанность по устранению незаконной перепланировки и требовать от него вернуть имущество многоквартирного дома в первоначальное состояние, если собственник в этой перепланировке не виноват.

Екатерина Лапкина