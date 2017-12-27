Европротокол можно оспорить и потребовать доплаты, неправильно введенные данные не делают полис ОСАГО недействительным, передача права требования на компенсацию ущерба жизни и здоровью невозможна, сообщает Deita.ru. Такие выводы опубликовал Верховный суд РФ на своем главном интернет-ресурсе после проведения очередного Пленума.

В своем постановлении Верховный суд установил, что потерпевший после ДТП обязан обратиться к страховщику и уведомить о наступлении страхового случая, а также представить все необходимые документы. Кроме того, важно провести независимую техническую экспертизу. Если такой осмотр не проведен, а поврежденное авто отремонтировали или даже утилизировали, страховая компания вправе отказал в выплате компенсации.

Помимо всех документов, потерпевший может сообщить и о любых других затратах, которые были понесены в результате автоаварии. К примеру, это может быть эвакуация транспортное средства с места ДТП.

Екатерина Лапкина