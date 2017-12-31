В администрации города Владивостока сегодня, 31 декабря, работает штаб по ликвидации последствий снегопада. Специалисты в оперативном режиме координируют работу снегоуборочной техники на улицах столицы Приморья, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе администрации Владивостока.

В работе штаба под руководством заместителя главы города Леонида Вильчинского принимают участие представители Госавтоинспекции и профильных управлений администрации города.

Специалисты в реальном времени отслеживают дорожную ситуацию по камерам, изображение которых выведено на большой экран, и перераспределяют звенья снегоуборочной техники – пескоразбрасывателей, машин для нанесения жидкого химического реагента и тракторов-щеток. Работы по очистке улиц города от снега продолжаются.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что временно закрыто движение на спуске по улице Капитана Шефнера во Владивостоке. После уборки основных магистралей снегоуборочная техника приступит к очистке одного из самых крутых спусков города

Дмитрий Санников