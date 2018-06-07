Мифический морской бог Нептун поселится на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Резиденцию планируется открыть в океанариуме, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации Владивостока.

Об обустройстве резиденции Нептуна глава Владивостока Виталий Веркеенко рассказал на площадке дальневосточного Медиасаммита. «Я как глава отвечаю за качество жизни в нашем городе и очень хочу, чтобы во Владивостоке появились прекрасные парки для семейного отдыха, и аквапарк, и свой Диснейленд. Но его главным героем будет не Микки Маус, а Нептун, и резиденция этого мифического морского бога появится именно во Владивостоке, соответствующая заявка подана в Роспатент», – отметил Виталий Веркеенко.

«После открытия большого, замечательного океанариума на острове Русский маленький стал не очень интересным, поэтому возникла идея открыть там резиденцию Нептуна. Это муниципальное предприятие, там есть вся необходимая инженерная инфраструктура, и там вполне может жить и работать Нептун. В резиденции и на набережной Спортивной гавани будут проходить красивые шоу и праздники для наших детей. Но главным городским парком во Владивостоке должен стать парк Минного городка, и я сейчас веду переговоры с российскими и иностранными инвесторами по поводу его реконструкции», – заявил глава краевого центра.

Напомним, Владивосток намерен стать родиной мифического морского бога Нептуна. По мнению главы города, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов.

«В городе у моря, который собирается стать значимым туристическим центром в АТР, должен быть свой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет нигде в мире. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. У нас уже есть сквер с большим барельефом Нептуна, с его участием ежегодно масштабно и интересно проходит День военно-морского флота. Есть идея поставить статую Нептуна с трезубцем на острове Скрыплева, чтобы он встречал корабли и "защищал" город. Правовое управление города уже подало заявку в Роспатент, и бренд "Владивосток - резиденция Нептуна" будет зарегистрирован», – отметил Виталий Веркеенко.

Дмитрий Санников