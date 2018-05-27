Глава Владивостока Виталий Веркеенко вручил путевки командирам студотрядов, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации города.

Почти тысяча ребят отправится этим летом из Владивостока работать по всей стране. В числе профессий: проводник, вожатый, строитель, рыбообработчик, медик. За 54 года это движение выросло во Владивостоке из одного путинного отряда в крупнейшую молодежную организацию, отметил глава города, поздравляя ребят с началом летнего трудового семестра-2018.

«История студотрядовского движения началась в далеких 60-х, за это время молодежное движение не только сохранило добрые традиции прошлого, но и зарождает новые. Сегодня студотрядовское движение стало масштабным и значимым для Владивостока, некоторые из вас этим летом продуктивно потрудятся на благо нашего города, другие, уверен, прославят его далеко за пределами Приморского края. Владивосток ценит каждого из вас, вашу активность, инициативность, открытость, энергию, создающую новый город. Глядя на вас, я уверен в блестящем будущем Владивостока», - поприветствовал Виталий Веркеенко бойцов студотрядов.

Глава Владивостока вручил командирам студотрядов 31 путевку в лето, пожелав молодежи хорошего отдыха, эффективного труда, новых друзей и ярких впечатлений. А для того чтобы сохранить их, комиссарам студотрядов вручили дневники летнего трудового семестра с напутствием главы города.

Дмитрий Санников