Глава города Владивостока Виталий Веркеенко отчитался о результатах работы городской администрации в 2017 году на очередном заседании Думы, сообщает DEITA.RU.

Так сложилось, что отчет главы Владивостока – это традиционно формальность для соблюдения Устава и федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Никаких тебе интриг с выставлением «двойки» и последующим отстранением от должности, которыми славятся отдельные города и районы Приморья.

Впрочем, свергать ими же избранного главу депутаты не собирались и по другой причине. Вступил в высокую должность Виталий Веркеенко лишь 28 декабря 2017 года. Календарно – получается в 2017 году несколько дней он городом «рулил». А фактически – отчет 31 мая Виталий Васильевич держал за результаты работы команд своих предшественников.

«Я сниму пиджак», - не стал изменять своим демократичным принципам безгалстучный Веркеенко, начиная речь об успехах и перспективах.

Некоторые успехи имеются, но многие благие намерения упираются в дефицит бюджета. На каждого жителя Владивостока приходится всего около 1500 рублей в месяц, что для крупного города по российским меркам крайне мало. Причем, большая часть городского бюджета уходит в сферу образования, включая заработную плату педагогов школ и детских садов. «Ни рубля на развитие не остается», - посетовал Веркеенко.

Для наполнения городской казны глава Владивостока обозначил несколько путей. В том числе повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Недобросовестные арендаторы задолжали городу с учетом пеней и штрафов около 7 миллиардов рублей. Сумма по владивостокским меркам огромная, ведь все доходы за 2017 год едва перевалили за 12 миллиардов рублей.

Еще один путь наполнения бюджета – развитие предпринимательства. Веркеенко заявил о намерении всячески поддерживать предпринимательскую инициативу, способствуя развитию конкуренции и открытию новых предприятий в городе. Виталий Васильевич напомнил о своей работе в реальном секторе экономики и знании его изнутри. При этом глава Владивостока рассчитывает на честную уплату налогов и отсутствие «местечковости» и эгоизма.

Продолжится во Владивостоке реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Объекты в рамках которого выбрали сами жители столицы Приморья. К сожалению, их список придется «порезать». На федеральном уровне принято решение о выделении Владивостоку в 2018 году 94 миллионов рублей вместо ожидаемых 160.

Намерен Веркеенко решить проблему дорожного движения в столице Приморья в том числе с помощью строительства многоярусных парковок. Мэр Владивостока убежден, что транспортная отрасль – одна из важнейших для экономического развития города. 102 миллионов пассажиров – такой объем пассажирских перевозок во Владивостоке всеми видами транспорта – от электрического до морского.

Абсолютное большинство владивостокцев-пассажиров перемещается по городу на автобусах – около 95 миллионов за 2017 год. Свою ближайшую задачу городская власть видит во внедрении безналичной системы оплаты проезда, а также систем слежения за движением автобусов. По мнению главы Владивостока, необходимо платить из муниципальной казны за количество пройденных километров, а не за перевезенных пассажиров, чтобы остановить «гонки» автобусов. Отвечая на вопрос депутата Думы Александра Щербакова о качестве и перспективах перевозок, Виталий Веркеенко напомнил, что в апреле 2019 года заканчиваются контракты с перевозчиками. Новые контракты администрация города планирует сделать с более жесткими требованиями к компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками. В далекой перспективе во Владивостоке могут появиться электробусы, которым, в отличие от троллейбусов, не нужна контактная сеть. Но это – дело не сегодняшнего дня.

Виталий Веркеенко лихо отвечал на вопросы депутатов Думы. Стадионы «Динамо» и «Строитель»? Второй реконструируем, первый снесем и поставим музейно-выставочный комплекс, но только после строительства нового стадиона в другом месте. Причалы на островах? На Рейнеке новый пирс поставят к 15 июня, а на Попове будут два плавучих после успешного завершения идущих переговоров. Деньги на дорожную технику? Найдем, хотя и не сразу. Потому как имеющимся парком быстро убирать город от снега невозможно. Депутаты Думы города Владивостока начинания Виталия Веркеенко оценили положительно и отчет приняли.

Дмитрий Санников