Комплексное развитие Владивостокской крепости позволит городу получить серьезный импульс к развитию, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Эффект для развития столицы Приморья может сравниться с инвестициями, вложенными во Владивосток в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, заявил глава краевого центра Виталий Веркеенко на совместном с представителями общественности совещании по сохранению и развитию уникального фортификационного сооружения, прошедшем в администрации города накануне, 21 марта.



В стадии разработки новые формы федеральной поддержки знаковых объектов, такие как инфраструктурная ипотека. Большая часть финансирования потребуется для обеспечения транспортной доступности объектов Владивостокской крепости – прокладки дорог, подъездных путей, строительства парковок для туристских автобусов и тд. Системный подход позволит вовлечь большую часть объектов в программу



По итогам совещания глава Владивостока поручил проверить состояние объектов Владивостокской крепости, которые еще находятся в пятилетней аренде с 2016-2017 годов, соответствие использования условиям договора, а также ужесточить контроль сохранности объектов.

Михаил Грач