29-летний и.о. директора Николаевского международного аэропорта, бывший военный пилот ВСУ Владислав Волошин покончил с собой. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на украинское издание "Левый берег".

Родственники умершего рассказали, что Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и вслух рассуждал о планах уйти из жизни.Россия считает Волошина предполагаемым виновником крушения малайзийского Boeing-777 рейсом MH17, рухнувшего в зоне боевых действий на Донбассе.

В декабре 2014 года украинский военный, имени которого Следственный комитет России не назвал, на допросе рассказал, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным.Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера.

Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. За расследование случившегося взялись следователи из пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины - напоминает Lenta.ru.

Михаил Грач