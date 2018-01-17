В заливе Петра Великого экипажи вертолётов Ка-27 отработали организацию взлетов и посадок на палубу большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов», сообщили DEITA.RU в ТОФ.

К практическим тренировкам были привлечены два вертолета Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном вариантах. В течение светового дня летчики во взаимодействии с экипажем БПК выполнили более 20 взлетов и посадок на палубу боевого корабля. Полеты выполнялись как при нахождении корабля в дрейфе, так и на ходу.

Задачи, поставленные на тренировку достигнуты в полном объёме.

Михаил Грач