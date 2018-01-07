В ночь на воскресенье, 7 января 2018 года совершались Рождественские богослужения, сообщили Deita.ru в Епархии Владивостока.

Глава Приморской митрополии митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил служение Божественной литургии святителя Василия Великого в Покровском храме города Уссурийска.

Архиерейское Рождественское богослужение в Уссурийске посетил ВРИО Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с супругой Светланой и представители городских властей. За праздничной службой молились сотни приморцев. Его Высокопреосвященству сослужил благочинный II округа Владивостокской епархии протоиерей Сергий Якутов и клир благочиния.

В Покровском кафедральном соборе во Владивостоке в сослужении ключаря собора протоиерея Александра Талько и духовенства праздничную Литургию совершил викарий Владивостокской епархии епископ Уссурийский Иннокентий.

Архиерейские праздничные службы состоялись и в других кафедральных городах Приморской митрополии. Так, в Находке епископ Находкинский и Преображенский Николай возглавил ночную Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе, сообщает сайт Находкинской епархии.

Во Владивостоке и Уссурийске на богослужениях побывали журналисты федеральных и региональных телеканалов и информационных агентств. Во всех храмах во время праздничных богослужений были зачитаны Рождественские послания — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и правящих архиереев епархий. Рождественское послание митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина в праздничные дни звучит в эфирах федеральных и краевых телеканалов, радиостанций, опубликовано в газетах и на сайтах информагентств.

Накануне, 6 января, в субботу пред Рождеством Христовым, в Рождественский сочельник митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершал Литургия св. Иоанна Златоуста в Никольском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященство вынес из алтаря символ Рождества — Вифлеемскую звезду. В Рождественский сочельник в храмах освящалось сочиво, вкушаемое вечером последнего, наиболее строгого, дня Рождественского поста, который православные христиане держали «до первой звезды» — символа Рождества. Вифлеемскую звезду выносили из алтаря по окончании Божественной литургии в Рождественский Сочельник, утром 6 января.

Рождественские торжества, прошедшие во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве и других городах Приморской митрополии, посетили тысячи приморцев, к обеспечению безопасности во время массовых богослужений привлекались органы правопорядка.

Михаил Грач