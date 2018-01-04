Четвертый день нового года во Владивостоке обещает быть насыщенным и интересным, сообщает «Deita.ru».

Отдыхающие горожане смогут начать развлекаться прямо с утра и закончить поздним вечером.

Итак, в 10:00 "Седанка Сити" приглашает любителей кошек на выставку «Новогодний Карнавал».

В 11:00 музей имени Арсеньева организует познавательную программу «Мудур и его друзья. По следам дракона». В это же время насладиться сказочным действом предлагает и театр имени М. Горького - сказка в двух действиях «Белоснежка и семь гномов» понравится и взрослым, и детям. Кроме того, культурно-развлекательный центр Профсоюзов в 11.00 дает музыкальный спектакль «Новогодние проделки Бабки Ежки».

В 12:00 в музее Города по улице Петра Великого, 6 можно поучаствовать в интеллектуально-познавательной игре «Музейный глобус» или посетить Приморскую краевую филармонию, посмотрев детскую музыкальную программу «Заюшкина избушка». Для детей постарше в это же время Театр Молодежи подготовил историю в одном действии «Вовка в Тридевятом царстве», а в 12.30 Пушкинский театр - новогодний утренник «Шоу Троллей».

В 13:00 музей Города представит на суд зрителей проект «Сказки с молоком. Детям». Здесь не только расскажут сказку, но и нальют стакан вкуснейшего молока от приморского производителя, а также угостят печеньем.



Приморская сцена Мариинского театра в 14.00 порадует красочным балетом «Щелкунчик».



В 15:00 можно будет посетить Музей им. В. К. Арсеньева, посмотрев познавательную программу «Дом вести – не лапти плести. Славянская новогодняя история», либо в Fesco Hall поучаствовать в новогоднем Мульт-параде, либо посетить музыкальное новогоднее комикс-шоу в одном действии «С Новым годом, Маша! Или как Мышь, Паук и Фермер праздник спасали» в Театре молодежи.

Мастер-класс «Моделирование 3D ручкой» проведет Кибер Школа на Запорожской, 77 в 16.00, а Центр современного искусства Заря (проспект 100-летия Владивостока, 155) устроит кинопоказ «Моя ночь у Мод» в 17:00.

Праздничный вечер можно завершить на концертной программе «Французское Рождество» в 18.00 в Приморской краевой филармонии либо в 18.30 в Культурно-развлекательный центр Профсоюзов на концертной программе «Золотые Мелодии Голливуда и Бродвея».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в советский Новый год предлагает окунуться дом-музей Суханова.

Таисия Масина