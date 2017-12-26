Водителя автобуса, устроившего кошмарную поездку пассажирам в Биробиджане, суд признал виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Еврейской автономии. Также водитель лишен права управлять транспортным средством на 1 год и 7 месяцев.

Напомним, 8 октября водитель автобуса № 21А осуществлял перевозку пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Перед выходом на маршрут он прошел медобследование, а выпить решил во время осуществления рейсов.

По словам свидетелей, транспорт петлял по дороге, а когда внутри появился дым, испуганных людей какое-то время не выпускали из салона.

В настоящее время производство по уголовному делу в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» продолжается, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

Екатерина Лапкина