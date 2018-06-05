На острове «открывается» смены летних спортивно-оздоровительных лагерей, сообщает DEITA.RU.

Одни из самых любимых (на протяжении многих лет) детских соревнований подарили школьникам настоящий спортивный праздник и хорошее настроение. «Веселые старты», которые накануне состоялись в спортивно-оздоровительном лагере СШ летних видов спорта, определили самого быстрого, сильного и ловкого. И, самое главное, командных игроков, ведь в этих соревнованиях победа — общая и зависит она от усилий каждого игрока команды.





Юным спортсменам пришлось нелегко — воспитатели СШ ЛВС постарались максимально разнообразить задания. Ребятам пришлось пробежать эстафету с палочками и мячами, «перепрыгивать» и пролезать сквозь барьеры, преодолевать необходимую дистанцию по-пластунски и многое другое. И хотя безошибочно преодолеть дистанцию с первого раза получилось не у всех, спортсмены, которые успешно «прошли» все конкурсы, были щедро «награждены» аплодисментами зрителей. А победителям и призерам «Веселых стартов» были вручены сладкие призы.





Добавим, что в Сахалинской области продолжается успешная работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни. И в летнем сезоне почти 500 юных спортсменов смогут оздоровиться и отдохнуть в подведомственных учреждениях Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.





Инна Эстрина

Фото: Минспорта Сахалинской области