Экс-депутат Львовского областного совета Ростислав Новоженец, он же заместитель главы Украинской республиканской партии, заявил, что Иисус Христос был украинцем, сообщает «Deita.ru».

Он убежден, что доказательств, опровергающих украинское происхождение Иисуса Христа нет и утверждает, что на кресте Иисус перешел на галицкий говор. Депутат объяснил это тем, что «на кресте во время мук вспоминают всегда родной язык...Мы должны верить, что Иисус Христос — прадавний украинец».

Пользователи соцсетей не замедлили высмеять народного избранника Украины, назвав его "веселым дядькой".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Порошенко "окончательно попрощался" с Россией

http://deita.ru/news/poroshenko-okonchatelno-poproshalsya-s-rossiej/

Таисия Масина