Во Владивостоке приступили к ликвидации стихийных свалок мусора, образующихся вблизи частного сектора, зон отдыха, побережье, на откосах и пустырях. Сегодня, 23 марта, рабочие убрали свалку мусора на улице 4-й Восточной и вывезли на полигон для дальнейшей утилизации, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

С наступлением весны в городе «оголяются» места складирования мусора. Незаконные свалки образуются в основном вблизи частного сектора. Это обусловлено нежеланием жильцов заключать договоры на вывоз отходов с мусоровывозящими компаниями и платить за это деньги. Таким образом, городские коммунальные службы вынуждены убирать постоянно образующиеся свалки за бюджетные средства, - сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.





Только в прошлом году в городе ликвидировано 142 незаконные свалки, вывезено более 12 тысяч кубометров мусора. Основные места сброса – ул. Докучаева, 1-я Промышленная, 4-я Пригородная, 1-я Шоссейная, Цимлянская, Курильская, Суворовская, Грибоедова, Тимирязева, Бархатная, Катерная и другие. Специалисты отмечают, что по многим адресам свалки образуются сразу после их ликвидации.

Михаил Грач