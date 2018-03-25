В ночь на воскресенье погоду в Приморье определит гребень антициклона. Небольшие осадки в виде мокрого снега сохранятся только на севере, в остальных районах осадки прекратятся, об этом DEITA.RU сообщили синоптики. Ночью температурный фон понизится на 1–3 градуса. К концу дня на край сместятся фронтальные разделы нового циклона. В северной половине местами начнутся осадки. Воздух прогреется от плюс 8–20 градусов.

Во Владивостоке осадки маловероятны. Днём усилится южный ветер. Температура ночью до плюс 3-х, днём максимальная температура до 10 градусов тепла.



В начале следующей недели весна на юге Дальнего Востоке всё решительней заявит о себе. Траектории циклонов будут проходить с районов Китая на Хабаровский край. Приморье окажется в тёплом секторе циклонов. Ночной температурный фон будет держаться от плюс 4-х до минут 1-го градуса, в горных районах до 10 градусов мороза. Дни порадуют жителей края весенним теплом, в континентальных районах воздух прогреется до 14–22 градусов тепла, на побережье будет выноситься морской прохладный воздух, максимальная температура до плюс 13.

В середине недели ситуация изменится. Над территорией Приморского края пройдут фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности. Фронтальная облачность уменьшит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночь станет теплее, а день прохладнее на 3–5 градусов предыдущих суток.

Во Владивостоке преимущественно облачно, временами туман, возможна морось. Ветер свежий. Фон ночных температур 1–4 градуса тепла, дневных плюс 6–10 градусов.

Екатерина Лапкина