Последний весенний месяц 2018 показал, что приморские СМИ сохраняют достойные позиции в общероссийских рейтингах, сообщает DEITA.RU. Их информационное влияние подчас превосходит аналогичные показатели коллег из более густонаселенных регионов.

По данным федерального счетчика LiveInternet за истекший месяц ресурс DEITA.RU сохранил лидирующих позиции среди региональных интернет СМИ и информационных сайтов. В мае сайт www.deita.ru посетили 1 миллион 449 812 уникальных посетителей. В целом десятка наиболее читаемых региональных информационных интернет ресурсов выглядит следующим образом:

Тройку лидеров возглавляет DEITA.RU, за которой следует крупнейший городской портал региона НьюсВл и электронное издание PRIMPRESS.

Вторую тройку с отставанием в 2,5 – 3 раза возглавляет старейшее электронное издание Приморья – «Восток-Медиа», входящее в федеральный медиа-холдинг «1stMI» (1st MediaInvest). 5 и 6 места регионального медиарейтинга в нешуточной борьбе соответственно поделили, принадлежащее структурам экс-мэра Владивостока сетевое издания "VLADNEWS" и «Прима Медиа» председателя приморского союза журналистов Виктора Суханова. Ему практически в затылок дышит сайт местного филиала «Комсомольской правды».

Замыкают топ 10 сайты крупнейшей приморской телерадиокомпании – ГТРК «Владивосток», официального печатного органа краевой администрации «Приморской газеты» и старейшей региональной деловой газеты «Золотой Рог».





Специалисты отмечают, что данный рейтинг основан на общей посещаемости данных медиаресурсов – то есть посчитано количество посетителей из всех регионов России и зарубежных стран. Если рассматривать исключительно владивостокских читателей, то здесь в первой тройке НьюсВл, DEITA.RU и «Комсомльская правда - Владивосток».

По оценкам экспертов медиарынка, в ближайшем будущем региональные СМИ смогут выиграть и составлять конкуренцию на общероссийском рынке исключительно за счет модернизации инструментов информационной работы и внедрения новых технологий – ресурсы экстенсивного наращивания аудитории практически исчерпаны. Это подтверждается практическим свертыванием региональных сетей крупных федеральных медиаресурсов и усилением информационных потоков на базе социальных медиа.

Артем Андреев