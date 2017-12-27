Из-за сильного ветра в Дальнегорске сорвало крышу со здания, в котором расположен магазин «Амбар», сообщает Deita.ru.

«Утром приехали в магазин, а алюминиевые конструкции лежат прямо на проезжей части. Хотя, не удивительно, сестра живёт напротив магазина, ночью был сильный ветер. Когда листы отрывались, был прям грохот», — поделилась Мария.





По предварительной информации, листы железа, действительно, сорвало с кровли над магазином «Амбар», расположенном в микрорайоне Горького.

За несколько дней до Нового года предпринимателю придётся заниматься не покупкой подарков, а восстановлением кровли. Удачно, что именно в этом магазине представлен широкий выбор строительных материалов.

Информации о пострадавших не поступало.





Ранее Deita.ru неоднократно писало о различных происшествиях, которые происходят в Дальнегорске. Так, 14 декабря взрыв газового баллона прогремел в последнем подъезде трехэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект 50 лет Октября, 55.

Карина Пискунова