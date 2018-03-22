Почти 100 тысяч долларов США заплатил российский импортер из Владивостока за теплицы, которые так и не были ввезены, сообщили DEITA.RU в Дальневосточной таможне.

По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила административное дело.

Российский импортер заключил контракт с вьетнамской компанией на поставку теплиц с системой освещения и капельного орошения. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила почти 100 тысяч долларов США, в пересчете на рубли - почти 6 миллионов рублей.

Однако в Россию данный товар так и не был ввезен. В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого.

Михаил Грач