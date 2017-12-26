Действующих сегодня мер по борьбе с незаконной продажей алкоголя в Приморье недостаточно. Усиливать эту работу нужно не только краевой администрации и правоохранительным органам, но и главам районов, общественным организациям и таможенным службам. Об этом заявил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. Сегодня, 26 декабря, он провёл заседание межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Открывая заседание, Александр Костенко подчеркнул, что всем ведомствам необходимо сосредоточиться не на отчётных цифрах, а на обсуждении проблем и путей их решения.

Как сообщила директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль, число точек, реализующих алкоголь без лицензии или с нарушением правил продажи, в крае снижается, хотя полностью эта проблема не решена. В декабре только во Владивостоке были установлены 69 точек, где алкоголем торговали нелегально. При этом в 18 из них эту продукцию продавали совершенно открыто, в 51 точке – «из-под прилавка» или в ночное время. При этом ещё в июне магазинов и павильонов, где незаконно торговали алкоголем, было обнаружено 124, то есть их число снизилось почти вдвое за полгода. Также незаконные точки торговли алкоголем в декабре были обнаружены в Артёме и Надеждинском районе. А вот в Уссурийске в этой сфере удалось навести порядок – там последние рейды нелегальной торговли не обнаружили.

Врио начальника отдела организации и исполнения административного законодательства УМВД России по Приморскому краю Сергей Опрышко сообщил, что за 11 месяцев текущего года полиция провела более 6 тысяч мероприятий по борьбе с незаконной продажей алкоголя. Зафиксировано 2 868 административных правонарушений, в том числе 1 184 факта торговли алкоголем без лицензии. Выведено из оборота более 88 тонн продукции стоимостью более 17 миллионов рублей.

«При изъятии продукции не хватает складских помещений, где её можно разместить. Таких складов сегодня в Приморье всего два – во Владивостоке и Находке», – сказал Сергей Опрышко.

Александр Костенко отметил, что администрация Приморья готова подключиться к решению этого вопроса и проработать возможность создания таких площадок в районах с главами муниципалитетов, в том числе отдалённых, из которых затруднительно везти изъятую продукцию во Владивосток.

Кроме того, первый вице-губернатор подчеркнул, что в Приморье нужно бороться не с рядовыми продавцами в торговых точках, а с собственниками нелегального бизнеса.

«Мы примем все меры, чтобы ответственность за организацию незаконной продажи алкоголя была ужесточена. С этого года законодательство уже изменилось, введена уголовная ответственность за преступления, связанные с нелегальным оборотом алкоголя. Важно всем ведомствам усиливать эту работу. Отсутствие должных результатов буду считать неэффективностью руководителей соответствующих структур, это будет их персональная ответственность», – подчеркнул Александр Костенко.

Среди решений, принятых по итогам заседания комиссии, – ввести в практику правоохранительных органов внезапные одновременные проверки торговых баз края с перекрытием к ним всех подъездных путей во избежание вывоза такой продукции с территории баз. Кроме того, муниципалитетам будет предписано активизировать работу по демонтажу незаконно размещенных объектов, в которых осуществляется безлицензионная продажа алкогольной продукции.

Ранее федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе появятся новые уголовные статьи - «Незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

За нарушение данного закона предусмотрены следующие штрафы - 50 тысяч до 4 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 месяцев до 4 лет. Помимо штрафов приговорить могут к принудительным работам на срок до 5 лет и лишению свободы до 8 лет. Виновных лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 лет.

Михаил Грач