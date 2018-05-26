Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против введения так называемого налога на тунеядство, сообщает DEITA.RU.

Она отметила, что налоги тоже имеют отношение к цивилизации общества, потому и собирать из надо соответствующим образом: "Я отрицательно к нему отношусь. Мы должны создавать институты и инструменты, которые нам позволят цивилизованно администрировать уплату налогов".

Напомним, ранее о необходимости такого налога говорил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. В прошлом году такой налог был введен в Беларуси, однако многие граждане посчитали его несправедливым и отказались платить.

Таисия Масина