9 Январь 2018, 13:35
Видео ДТП с участием эвакуатора, перевозящего авто, появилось в сети
Источник изображения: скриншот с видео
Сегодня, 9 января, на объездной трассе Седанка — Патрокл по направлению движения в Артем произошло странное ДТП — в эвакуатор, на который уже успели погрузить автомобиль, врезался Nissan Juke.
По словам очевидцев, они с утра в этом месте стояли. Сейчас Nissan Juke «прилетел». Девушка-водитель не справилась с управлением, прямо в погрузчика и врезалась.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, сегодня на территории всего края, в том числе во Владивостоке, идет снег и метель. В связи с этим власти просят приморцев отказаться от поездок на личном транспорте.
Екатерина Лапкина
Видео: dps.control