Сегодня, 9 января, на объездной трассе Седанка — Патрокл по направлению движения в Артем произошло странное ДТП — в эвакуатор, на который уже успели погрузить автомобиль, врезался Nissan Juke.

По словам очевидцев, они с утра в этом месте стояли. Сейчас Nissan Juke «прилетел». Девушка-водитель не справилась с управлением, прямо в погрузчика и врезалась.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, сегодня на территории всего края, в том числе во Владивостоке, идет снег и метель. В связи с этим власти просят приморцев отказаться от поездок на личном транспорте.

Екатерина Лапкина