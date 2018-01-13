В Находке произошло возгорание плавзавода, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Вчера, 12 января, в 20 часов 4 минуты спасателям поступила информация о пожаре на плавзаводе у причала №5 на улице Судоремонтная.

Спустя 9 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Им удалось выяснить, что горят каюты на нижней палубе.

В 23 часа 40 минут пожар был локализован.

В настоящее время тушение пожара продолжается. Угрозы распространения огня нет. Тушение осложняется трудной доступностью очага возгорания.

По предварительным данным пострадал 1 человек, с ожогами лица мужчина передан врачам скорой медицинской помощи.

Площадь пожара уже составила 150 квадратных метров.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что 30 ноября во Владивостоке произошло возгорание контейнера на территории торгового порта.

Екатерина Лапкина