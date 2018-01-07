Видео уникальной ледяной стены высотой около 20 метров, образовавшейся на озере Ханка на границе Приморья и китайской провинции Хэйлунцзян, активно делятся пользователи Instagram, сообщает Deita.ru.

Напомним, необычная конструкция образовалась естественным путем, появившись из-за сильного ветра, согнавшего куски льда разных размеров к берегу озера. Поражает не только ее высота — 20 метров, но и длина, которая составляет десятки километров.

Посмотрев видео, подписчики популярного паблика primorye_online приступили к бурному обсуждению. Приморцы оценили красоту природного явления. «Удивительно», — пишут пользователи.

По словам очевидцев, со стороны России ледяная стена немного меньше. В высоту она «выросла» всего лишь на 10 метров, но, несмотря на ее «скромные» размеры, сам факт ее появления впечатляет. «Ну всё, осталось ждать нашествия белых ходоков», — шутят подписчики.

Екатерина Лапкина