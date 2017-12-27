Видеоролик из «отремонтированного» детского отделения поликлиники города Вяземский Хабаровского края, размещенное в популярном паблике criminal_khv, возмутило пользователей социальной сети, сообщает «Deita.ru».

Некие следы ремонта, проведенного летом этого года, на видео обнаружить можно. Но они полностью нивелируются плесенью на стенах и потолке и обшарпанной штукатуркой. По полу туалета весело бегают тараканы. Кстати в туалетах нет стульчаков, а в мужском туалете из труб подводки льется вода. Пластиковые окна установлены с такими щелями, что их пришлось «прикрыть» скотчем. Это, конечно, суровой зимой не помогает – в палате оказывается снег.

«Похождения сталкера по заброшке», - грустно комментирует видеоролик один из пользователей. «Сколько бы не обращалась в нашу больницу, постоянно отправляют в Хабаровск. Даже сейчас с дочкой катаемся в детскую краевую, потому что отправили. За все анализы платим, УЗИ тоже платно! Потому что мы иногородние. Почему по месту жительства ничего нет? Зачем нам полис?», - отмечает другие проблемы поликлиники Вяземского местный житель.

Как рассказал корреспонденту «Deita.ru» автор видеоролика, для города Вяземского проблемы с исполнением контрактов в рамках государственных закупок стали обычным делом. Здесь могут укладывать асфальт по морозным вечерам конца ноября, а вместо полноценной грейдеровки дорог грейдеры могут выйти помесить грязь. По словам автора видео, по последнему факту он обращался в прокуратуру, но в ответ получил стандартную отписку. Поэтому возмутительное видео из детского отделения поликлиники он в надзорные органы не направлял, убедившись в их бессилии или нежелании решить проблему.

К сожалению, в день подготовки материала с главным врачом КГБУЗ "Вяземская районная больница" Олегом Нервичевым связаться не удалось. В приемной министерства здравоохранения Хабаровского края сообщили, что комментарии предоставляют только по письменному запросу. "Deita.ru" будет следить за развитием событий.

Дмитрий Санников

