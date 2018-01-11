Вчера, 10 января, поздно вечером в результате невнимательности водителя КамАЗа большегрузной машине оторвало кузов в Хабаровске, сообщает DEITA.RU. Инцидент произошел между селом Тополево и микрорайоном Авиагородок.

По словам очевидцев, около 11 вечера под развязкой в районе Тополево КамАЗ ехал с поднятым кузовом и зацепил виадук. От удара оторвало кузов.

«Зато виадук проверили на прочность», — шутят пользователи соцсетей. И не мудрено, ведь в соседнем Владивостоке за неполные две недели проверку на прочность не выдержали сразу два виадука. Так, 24 декабря водитель не справился с управлением и снес надземный пешеходный переход в районе остановки Некрасовской. Восстановить виадук обещают не раньше конца февраля текущего года.

Екатерина Лапкина