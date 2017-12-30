Кошки «Земли леопарда» победили сразу в трех номинациях конкурса «Фотоловушка — 2017», об этом Deita.ru сообщили в ФГБУ «Земля леопарда». Снимки редчайших животных планеты, сделанные в Приморье, набрали максимальное количество голосов.

Третий национальный конкурс «Фотоловушка-2017» проходил с 10 мая по 25 декабря и был посвящен Году экологии. Он нашел значительную поддержку среди заповедников и национальных парков России.

В голосовании участвовали более 1000 фотографий и видео от 72 участников. Самая жаркая борьба развернулась именно в кошачьих категориях. Призером всех таких номинаций стала «Земля леопарда».





В разделе «Кошачьи – фото» лучшим стал амурский тигр на снимке «Отдых по-кошачьи». В число победителей также вошел кадр с самкой Leo 16F по имени Борте с котенком. А среди видеороликов наибольшее внимание привлекла леопардесса Бэри и два маленьких леопарда в пещере.

Екатерина Лапкина

Фото: Земля леопарда