Впечатляющее видео низководного моста Владивостока с высоты птичьего полета появилось в Instagram, сообщили DEITA.RU. Видеоролик опубликовал популярный паблик primorey_online.

Уникальные кадры удалось снять с помощью квадрокоптера. Зимний пейзаж, замерзшее море и приятная музыка — вот, что ждет каждого, кто решится в самый разгар зимы посмотреть завораживающее видео про «низколедный» мост.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что не менее красивое видео было снято в Уссурийске в преддверии Нового года. Так как вход на стройплощадку Ледового городка был закрыт, умельцы решили залететь и посмотреть, что же ждет жителей города на центральной площади в новогодние каникулы.

Отметим, владельцы квадрокоптеров должны помнить, что с 5 июля 2017 года беспилотные гражданские воздушные суда максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов должны быть в установленном порядке зарегистрированы. По итогам регистрации в электронном виде будет сформирован паспорт беспилотного воздушного судна, который можно (и нужно!) распечатать. Квадрокоптеру будет присвоен учетный номер из цифр и букв, который нужно нанести на его поверхность.

Екатерина Лапкина