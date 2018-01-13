13 Январь 2018, 17:20
Видео полыхающего авто в приморском городе появилось в сети
Источник изображения: скриншот с видео
Сегодня, 13 января, в Находке сгорел автомобиль, сообщает DEITA.RU.
По информации источника dpskontrol_125rus, инцидент произошел около дома № 3 по улице Чернышевского. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к ликвидации возгорания.
По словам очевидцев, автомобиль не местный. Он принадлежит кому-то, кто приехал в гости к соседу.
Информации о причинах возгорания не поступало.
Горящие автомобили давно не являются редкостью для приморцев. Так, ранее DEITA.RU сообщало, что во Владивостоке при схожих обстоятельствах огонь уничтожил сразу два дорогих автомобиля.
Екатерина Лапкина
Видео: dpskontrol_125rus