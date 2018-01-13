Сегодня, 13 января, в Находке сгорел автомобиль, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dpskontrol_125rus, инцидент произошел около дома № 3 по улице Чернышевского. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к ликвидации возгорания.

По словам очевидцев, автомобиль не местный. Он принадлежит кому-то, кто приехал в гости к соседу.

Информации о причинах возгорания не поступало.

Горящие автомобили давно не являются редкостью для приморцев. Так, ранее DEITA.RU сообщало, что во Владивостоке при схожих обстоятельствах огонь уничтожил сразу два дорогих автомобиля.

Екатерина Лапкина