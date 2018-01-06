6 Январь 2018, 10:40
Видео полыхающего трамвая в центре Хабаровска появилось в сети
Источник изображения: скриншот с видео
Накануне вечером из-за короткого замыкания в кабине водителя загорелся трамвай в Хабаровске, сообщает Deita.ru. Инцидент произошел на улице Шеронова, когда трамвай был полон пассажирами. В результате ЧП никто не пострадал.
На данный момент по факту возгорания трамвая проводится проверка следственными органами. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее Deita.ru неоднократно информировало о том, что на улицах городов Дальнего Востока то и дело горят трамваи. Так, в Северном микрорайоне Хабаровска в первых числах ноября ездил полыхающий трамвай.
Екатерина Лапкина
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