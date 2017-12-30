На Камчатке карета скорой помощи застряла в снегу возле жилого дома. В машине находилась беременная женщина со схватками, сообщает Deita.ru. Инцидент произошел возле дома № 30/1 по улице Пограничной в городе Петропавловск-Камчатский.

Видео, как откапывают «скорую» всем миром, опубликовал популярный паблик в Instagram.

«Вот так сегодня мы работаем. В машине девочка беременная, 39 недель. Со схватками, воды уже отошли. А мы тут в самый неподходящий момент застряли. Коммунальным службам абсолютно все равно – что, где и как. Межкварталка не чищена абсолютно. Вот сосед пришел, помогает нам откапываться. Все-таки добрые люди есть», – комментирует происходящее автор ролика.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в сети. Многие пользователи отмечали, что ситуация в городе напряженная из-за обильного выпадения снега. Не только переулки и придомовые территории не чищены, но и основные улицы столицы региона.

Отметим, на протяжении нескольких последних дней на территории Дальнего Востока буйствует непогода. Под действие циклона попали Камчатка, Сахалин, Хабаровский край.

Екатерина Лапкина