3 Январь 2018, 13:15
Видео последствия аварии «лоб в лоб» на трассе Приморья появилось в сети
Источник изображения: «Deita.ru»
Сегодня, 2 января, на трассе Владивосток — Находка в районе поворота на Сафари-парк произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Deita.ru. Видео с места аварии опубликовал популярный паблик в Instagram.
По предварительной информации, участниками ДТП стали два автомобиля. Один из водителей не справился с управлением и совершил лобовое столкновение.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Екатерина Лапкина
Видео: dpscontrol.ru