Сегодня, 2 января, на трассе Владивосток — Находка в районе поворота на Сафари-парк произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Deita.ru. Видео с места аварии опубликовал популярный паблик в Instagram.

По предварительной информации, участниками ДТП стали два автомобиля. Один из водителей не справился с управлением и совершил лобовое столкновение.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Екатерина Лапкина