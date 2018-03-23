23 Март 2018, 13:30
Видео последствий серьезной аварии в Приморье появились в Сети
Источник изображения: скриншот с видео
23 марта, в четверг, популярный паблик в Instagram опубликовал видео последствий страшной аварии, произошедшей на трассе в Спасском районе Приморского края, сообщает DEITA.RU.
На место ДТП работают спасатели. Две пожарные машины прибыли срочно на помощь. Также рядом с разбитой иномаркой находится карета скорой помощи. Вторая, по словам очевидцев, уже увезла пострадавших в больницу.
Подробности аварии уточняются.
Екатерина Лапкина
Видео: dpskontrol_125rus