23 марта, в четверг, популярный паблик в Instagram опубликовал видео последствий страшной аварии, произошедшей на трассе в Спасском районе Приморского края, сообщает DEITA.RU.

На место ДТП работают спасатели. Две пожарные машины прибыли срочно на помощь. Также рядом с разбитой иномаркой находится карета скорой помощи. Вторая, по словам очевидцев, уже увезла пострадавших в больницу.

Подробности аварии уточняются.

Екатерина Лапкина