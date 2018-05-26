Днем в субботу, 26 мая, произошло возгорание бывшего автостопа в Находке, сообщает DEITA.RU. Инцидент случился на улице Пирогова.

Судя по видео, опубликованному в «ДПС-Контроль», пламя охватило сразу два этажа полуразрушенного здания. Находящиеся поблизости подростки бросились врассыпную, едва почувствовав запах гари. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные и приступили к тушению.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Лапкина