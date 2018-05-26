26 Май 2018, 17:14
Видео пожара в Приморье будоражит соцсети
Источник изображения: скриншот с видео
Днем в субботу, 26 мая, произошло возгорание бывшего автостопа в Находке, сообщает DEITA.RU. Инцидент случился на улице Пирогова.
Судя по видео, опубликованному в «ДПС-Контроль», пламя охватило сразу два этажа полуразрушенного здания. Находящиеся поблизости подростки бросились врассыпную, едва почувствовав запах гари. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные и приступили к тушению.
Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Лапкина
Видео: ДПС-Контроль