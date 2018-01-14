В одном из банков Казахстана мыши съели деньги в банкомате, сообщает DEITA.RU. Видео с грызунами, удачно устроившимися в куче денег, опубликовал популярный паблик Жизнь в Казахстане.

Как прокомментировала ситуацию пресс-службе банка второго уровня Tengri news, в одном из банкоматов, расположенном неподалеку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент выясняются все подробности случившегося. Грызунам ничто не угрожает.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в местном паблике. «Группа мышей по предварительному сговору съела деньги», «Эти мыши в той жизни были чиновниками!», «Зеленью питаются», — шутят пользователи.

Екатерина Лапкина