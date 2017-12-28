Сегодня, 28 декабря, по местным мессенжарам прошла рассылка видео с прогуливающимся тигренком у стелы Владивостока. К видео неравнодушные граждане писали главный вопрос: «Кто-нибудь знает подробности?», сообщает Deita.ru.

Однако подробностей в 15 часов дня никто не знал, ни генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, ни руководитель отдела Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. Однако уже через час стало известно — это ручная тигрица Алекса, полноправная жительницы зоопарка «Садгород», в сопровождении работников зоопарка. «Это не дикая тигрица. Она из «Садгорода». Имеют право», — уверил Павел Фоменко. Тут же информацию подтвердил и Сергей Арамилев.

Корреспонденту Deita.ru представителю зоопарка «Садгород» подробно рассказал, что это была за акция. По словам ветеринарного врача Виктора, зоопарк «Садгород» решил принять участие в повышении рейтинга города Владивостока. А как известно символы приморской столицы — тигр, иномарка, стела. Именно поэтом было принято решение провести видеосъемку там.

«Также мы побывали на Спортивной набережной. Алекса подошла к памятнику тигрятам. Удивительно, но она решила, что это живые ее сородичи», — рассказал Виктор.

Отметим, что, по словам представителя зоопарка, Алекса — абсолютно ручная тигрица. У нее на генетическом уровне отсутствует агрессия к человеку, потому что человек ее выкормил. В связи с этим вывозить Алексу к людям безопасно.