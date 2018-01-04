В мессенжерах прошла рассылка видео фейерверка удивительной красоты. Неизвестные утверждают, что такой фейерверк устроили китайцы для жителей города Благовещенска в новогоднюю ночь, сообщает Deita.ru.

«Это в Благовещенске на набережной снимали вчера китайский город. Там он буквально через реку, можно друг другу руками махать. В Китае Новый год в марте, но они сделали это «для друзей из России»! Звуковой ряд тоже оттуда шел. Какие же там колонки стояли для такого звука?!», — с таким текстом неизвестные начали рассылку данного видео.

Deita.ru провело свое маленькое расследование и выяснило, что данное видео было залито на видеохостинг Youtube 28 мая 2016 года неким пользователем Bezkon. Помимо этого, видео «благовещенского» салюта вошло в «Топ-8 мега крутых салютов… Салют за 1 миллиард долларов», который был составлен также в 2016 году, и занял в рейтинге 4-е место. В связи с этим несложно догадаться, что данная рассылка не что иное, как фейк.

В защиту неизвестных «спамеров» добавим, что китайская сторона, действительно, порадовала жителей Благовещенска салютом. Однако, по мнению очевидцев, российский салют им понравился больше, хотя и был короче в шесть раз.

Екатерина Лапкина