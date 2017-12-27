«Мы видим только одного кандидата», - сказал депутат Государственной Думы от Приморья, сообщает Deita.ru.

Первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виктор Пинский вошел в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на пост президента России. Собрание состоялось накануне в Москве. В нем приняли участие 668 человек.

Решение поддержать Путина в период подготовки к главной избирательной кампании 2018 года приняли делегаты Съезда партии «Единая Россия», который состоялся 22-23 декабря в Москве.

«Мы видим только одного кандидата. Естественно, работая в регионах, мы будем делать всё для того, чтобы собрать подписи в поддержку Владимира Владимировича Путина», - прокомментировал решение Съезда Виктор Пинский.

Как ранее сообщила ТАСС вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, в состав инициативной группы вошли люди, которые лично знают действующего главу государства. Это представители партии «Единая Россия», ОНФ и других, добровольческих объединений и волонтерских организаций.

Сбор подписей сторонниками кандидата в его поддержку начнется уже в новогодние каникулы. Если Центральная избирательная комиссия признает их действительными, кандидат сможет начать вести предвыборную агитацию. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Кандидат, выдвинутый от партии, должен собрать не менее 100 тыс. подписей в свою поддержку. Самовыдвиженцу, каким является Владимир Путин, необходимо предоставить в ЦИК минимум 300 тыс. подписей. Освобождены от сбора подписей только кандидаты от парламентских партий.

В Приморье к сбору подписей подключились партийные активисты. В январе 2018 года на территориях городов Владивосток, Арсеньев, Уссурийск и Находка планируется организовать пикеты в поддержку Владимира Путина, на базе которых будут собирать подписи.

Екатерина Лапкина