Задержан мужчина, повредивший картину художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», об этом DEITA.RU сообщили в МВД России.

В пятницу в 21 час в полицию из Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Полицейские выехали на место происшествия и задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

На видео, снятом в отделении полиции, мужчина рассказал о причинах своего поступка. По его словам, он выпил 100 граммов водки, которую никогда не пьет, «вот и накрыло». Тяжесть своего поступка вандал сознает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Преступнику грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на три года.

Екатерина Лапкина