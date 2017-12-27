Сегодня, 26 декабря, возле остановки Лаборатория около ДВФУ произошло дорожно-транспортное происшествие — девушка притерла чужой хэтчбеке и уехала, сообщает Deita.ru.

По словам владельца незначительно пострадавшего авто, виновница оставила записку с номером телефона, однако цифру не дописала.

Пост, опубликованный популярным пабликом dps_vl, вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи Instagram высказали две основные мысли. Первая и главная — виновница аварии сильно спешила, поэтому последнюю цифру не дописала. В связи с этим потерпевшему предлагали просто позвонить на десять номеров.

Вторая — она это сделала специально, потому что ДТП произошло у людей на глазах и, чтобы отвести от себя подозрение, девушка написала записку.





«Она ж специально в конце точку поставила вместо цифры», «Люди, это спецом так делают! Они пишут записку, потому что их кто-то увидел и номер от фонаря! Никто ж не додумается из тех, кто видел позвонить по номеру, который пишут! Да и в принципе никому это не надо», — пишут подписчики.

«Мне знакомый рассказывал, он сидел в машине по работе ждал коллегу, говорил по телефону и увидел, как парень притер авто. Он смотрел прямо на него, тот вышел, посмотрел, взял листик написал записку и положил. Уехал. Знакомый мой вышел покурить и решил прочесть записку, текст был такой: «Я ударил вашу машину. Извините, я больше не буду». Номера телефона нет. Вот так то, это все игра на публику!», — рассказали случай из жизни.

К слову, владелец пострадавшего авто надеется, что кто-нибудь узнает виновницу ДТП по почерку.

Екатерина Лапкина