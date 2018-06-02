Мейкап-артисты рассказали, какие тренды лучше не пробовать, сообщает DEITA.RU.

1.Селфи-макияж

Визажист знаменитостей Лидия Селлерс, которая работала с Меган Маркл, говорит, что селфи-макияж – один из тех трендов, от которых она не в восторге.

«Мне не нравится чрезмерно контурированный селфи-макияж с радужным хайлайтером. Контур часто темный и плохо растушеван. А еще эти гигантские ресницы неправильной длины и объема. Настало время попрощаться с этим аляповатым трендом. Иногда чем меньше, тем лучше».

2. В использовании хайлайтера должны быть лимиты

Визажист из Нью-Йорка Карлина Закариас считает, что любители макияжа зачастую слишком усердны в нанесении хайлайтера на лицо.

«Слишком мерцающий характер может сделать вас похожим на лампочку. Хайлайтер предназначен, чтобы создать эффект свечения, а не сияния солнца в жаркий день».

3. Матовые губы

Мейкап-артист Габриель де Сантино не в восторге от матовых помад.

«Хотя матовая помада может выглядеть шикарно, но ее нанесение требует навыков и умения. В случае использования матовой помады губы должны быть хорошо увлажнены, или вы рискуете сталкнуться с растрескавшимися губами, что не очень красиво».

4. Слишком сильная прорисовка губ карандашом

Один из создателей и креативный директор Eddie Funkhouser Cosmetics Эдди Фанкхаузер считает, что нужно прекратить сильно прорисовывать губы с помощью карандаша.

«Я понимаю, нам всем хочется, чтобы наши губы выглядели более пухлыми и сексуальными. Но прорисовка контура губ перешла от изобретательного лайфхака к рисованию совершенно другого рта».

5. Инста-брови

Мейкап-артист Эллисон Рой не жалует нереалистичные идеальные брови.

«Мы все видели эти брови. Они настолько идеальны, что кажется, будто их нарисовали по трафарету. Иногда их даже обрисовывают тонной консилера. К счастью, более натуральные брови возвращаются в моду».

6. Лицо, на котором полно всего: тональник, консилеры и пудры

Если вы недоумевали, почему столько всего нужно нанести на лицо, когда просматривали уроки по макияжу, то вы не одиноки. По мнению Эллисон Рой, вам не нужно все это.

«Я видела видео, где «гуру» макияжа смешивали 3 разные оттенка тональных кремов, добавляя 2 или 3 консилера, хотя и тональник хорошо маскировал, а затем сверху наносили несколько разных пудр».

7. Слишком много контурирования

Контурирование, безусловно, полюбилось многим, но не всем. Например, мейкап-артист Александра Руткей не в восторге от чрезмерного контурирования.

«То контурирование, которое мы видим у многих, предназначено по большей части для сцены, например, для актеров. И лучше всего позволить профессионалам воплощать на вас этот тренд. Быть коричневым и полосатым – то еще удовольствие».

Алина Калинина