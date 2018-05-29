Приморцев - владельцев банковских карт ВТБ предупреждают о мошенничестве, сообщает DEITA.RU.

Как пишет популярный паблик в соцсети, аферисты звонят с номера 8(4232)21-56-30 и сообщают, что карта заблокирована. Далее они просят по этому номеру перезвонить. После этого с карт клиентов списываются деньги.



Бдительные подписчики revizor_vdk сразу же отметили, что номер городской, а банки никогда не звонят с местных номеров. Как только поступает такой звонок, следует сразу же звонить на основной номер банка. Оттуда звонок переведут на отдел безопасности, где зафиксируют номер, с которого звонили. Кроме того, необходимо обратиться в полицию, где номер отследят, а с мошенниками разберутся.

Таисия Масина