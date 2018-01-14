Во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и автомобиля службы "Такси", сообщает DEITA.RU.

По информации источника dps_vl, ДТП произошло в районе Светланской, 143.

Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Probox утверждает, что его занесло на рельсах в Mercedes.

Оба авто получили повреждения. В причинах ДТП разбираются специалисты.

Отметим, выпавший снег во Владивостоке стал причиной нескольких ДТП. Так, серьезное ДТП произошло в районе улицы Выселковая.

Виктор Бруевич







