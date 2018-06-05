В полицию Владивостока с сообщением о хулиганских действиях и нанесении побоев обратился молодой горожанин, сообщает корреспондент DEITA.RU. Пострадавший рассказал, что на улице Светланской он переходил дорогу, когда его чуть не сбил водитель автомобиля Lexus черного цвета.

После сделанного замечания владелец дорогой машины выскочил из салона и нанес молодому человеку телесные повреждения. Затем агрессивный водитель сел за руль своего авто и быстро уехал с места происшествия.

Пострадавший сообщил о нападении в полицию и описал приметы подозреваемого. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

Игорь Бегунов