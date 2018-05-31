Временно исполняющих обязанности губернатора Амурской области и Алтайского края назначил президент России Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

Вместо перешедшего в правительство Александра Козлова главой Амурской области стал министр экономического развития региона Василий Орлов, а вместо подавшего в отставку Александра Карлина Алтайский край аозглавил замгубернатора Красноярского края Виктор Томенко.

Как пишут Ведомости, оба чиновника находились в кадровом резерве российского лидера.

Таисия Масина