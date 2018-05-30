Мастер смешанных боевых искусств из США Джефф Монсон стал российским гражданином, сообщает DEITA.RU.

Президент России Владимир Путин предоставил ему гражданство, опубликовав соответствующий указ на официальном интернет‐портале правовой информации.

Как пишет 360tv, благодарность российскому лидеру спортсмен выразил, записав видео, на котором произнес: «Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что я стал русским. Спасибо большое России».

Напомним Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.

Таисия Масина