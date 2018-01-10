Президент России подписал новый закон, сообщает «Deita.ru».

Согласно документу, на территории РФ больше не будет строиться жилье эконом-класса. Оно будет называться стандартным. Смена термина объясняется тем, что эконом-класс в большинстве случаев ассоциируется с дешевым, а не с качественным жильем. А вместе с тем, в этом сегменте есть достаточно достойных проектов.

Требования к стандартному жилью будет устанавливать Минстрой, представители которого на данный момент работают над новыми стандартами доступного и качественного жилья.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Во Владивостоке построен дом с квартирами за минимальную стоимость.

Таисия Масина