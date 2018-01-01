Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Новым годом, сообщает "Deita.ru".



Президент отметил, что этот семейный праздник приходит к нам каждый год, но мы все равно воспринимаем его как "новый, добрый, желанный" и верим, что все загаданное в эти минуты исполнится.

Также он пообещал, что в нашу жизнь обязательно придут важные перемены. Он призвал россиян помнить о родителях, беречь их и ценить каждую минуту, проведенную с ними.

Путин пожелал россиянам успехов, благополучия и попросил их сказать своим близким самые заветные слова, простить ошибки и обиды, признаться в любви и согреть заботой.

Также он пожелал "мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной!"

Дмитрий Санников

