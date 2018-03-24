Лидера ЛДПР Владимира Жириновского обвинил в сексуальных домогательствах сотрудник СМИ Ренат Давлетгильдеев, сообщает DEITA.RU.

Журналист, который сам является геем, заявил, что 12 лет назад политик к нему "приставал, навязчиво трогал руками, а затем помощники Жириновского предложили поехать с ними в сауну".

Как пишет портал Блокнот, ролики, в которых лидер партии проводит время в обществе юношей в бане или бассейне, появляются в сети с завидной регулярностью.

Таисия Масина