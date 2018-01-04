Корреспондент «Deita.ru» спросил у жителей приморской столицы, любят ли они читать и какой жанр предпочитают. А также узнал о последней прочитанной книге и о том, что им дает чтение.

Дмитрий, 38 лет

Читать я люблю. В связи с тем, что моя мама и две её сестры библиотекари, не будет преувеличением сказать, что моё раннее детство прошло в библиотеке. В последнее время читаю фэнтези отечественных авторов: Бушкова, Никитина.

Последняя прочитанная, а вернее перечитанная, книга – «Парень с соседней могилы» Катарины Масетти. О шведской прозе не так много известно, кроме линдгреновского «Карлсона». У Масетти же отличный слог, и она может с юмором рассказать о самых сложных аспектах отношений мужчины и женщины. Именно поэтому я эту книгу порекомендую. Чтение умных книг значительно повышает словарный запас и развивает творческое мышление.

Катерина, 47 лет

Раньше любила читать. Сейчас нет времени, а самое главное – зрения. Когда что-то читала, даже не помню. Наверное, это было еще в молодости, когда училась. Потом настало время выживания. Необходимо было зарабатывать деньги – не до книг было. Сейчас почитываю журналы, да и то редко. Если бы начала читать, то что-нибудь по психологии, и если бы было что-то стоящее, то рекомендовала бы друзьям почитать… Вспомнила. Два года назад мне порекомендовали прочитать книгу о святых. Читала, но не помню названия. Рекомендовала бы всем почитать, может люди добрее стали бы.

Я думаю, что чтение развивает память.

Вадим, 42 года

Да, читать я люблю, но получается нечасто. Нравятся детектив, фантастика, что-то жизненное. Последнюю прочитанную книгу уже даже и не помню, если честно. А вообще чтение расширяет кругозор, словарный запас.

Николай, 24 года

Читать люблю. В жанре я стихиен: могу читать все жанры. Последняя прочитанная книга – «Победитель не получает ничего» Эрнеста Хемингуэйя. Конкретно её бы не посоветовал, потому что она сильно «темная». В ней есть такие думы мрачные, она пронизана неким нуаром, потерянным поколением. Чтение, прежде всего, дает мне эмоции.

Анна, 22 года

Люблю читать. Больше классику. Последняя прочитанная книга у меня – «Дворянское гнездо». Я бы ее посоветовала прочитать всем. Она учит справедливости, добру и чести. Чтение дает пищу для мозга.

Артем, 26 лет

Я, безусловно, люблю читать. Предпочитаю тот жанр, из которого я могу вынести максимальную пользу для себя. У меня нет любимого жанра. Есть скорее то, что я не люблю: это эзотерическая литература и мотивирующая литература из разряда «Смочь всё за 365 часов». А все остальные жанры для меня приемлемы. Тут уже все зависит от автора, от темы, сюжета, рецензии, которую я до этого читал. Последняя прочитанная книга – «В скорлупе» Иэна Макьюэна. Я бы однозначно посоветовал её другим из-за ее абсолютно нетривиального, небанального сюжета, необычного главного героя и, наверное, посоветовал бы её тем, кто живет в некоторых иллюзиях и думает, что он окружен сплошь хорошими добрыми и любящими его людьми. Чтение дает мне разум.

Карина, 26 лет

Читать люблю. Нет определенного жанра, которого я придерживаюсь, мне многое интересно. Из последнего… прочитала «451 градус по Фаренгейту». Могу посоветовать это произведение, потому что там поднимается вопрос ценности информации. Чтение дает мне знания и возможность расслабиться.

Руслан, 45 лет

Читать люблю, но читаю специализированную литературу. Последняя книга – это «Трансформация» Рейнхарда. Если бы я ее и посоветовал, то очень ограниченному кругу лиц, это очень специфическая книжка. Чтение дает мне новый взгляд, изменение взгляда на мир, на себя.

Инна, 45 лет

Я люблю читать. Не делю книги на жанры – может понравиться что-то из любого жанра. Сейчас читаю «Солярис» Станислава Лема. Рекомендовать всё, что угодно, но лучше, если у человека самого появляется желание что-то прочесть. Хорошая книга, которая дает много пищи для ума. А само чтение мне помогает оставлять мозги в хорошем расположении духа (улыбается).

Анна, 29 лет

Да, читать я люблю. С детства читала много, в основном классику, российскую и зарубежную. Немного фэнтези читаю.

Последняя прочитанная книга – это «Овод» Войнич. Я её всем порекомендую, очень сильное произведение, читается на одном дыхании. Что касается того, что дает мне чтение… не знаю, никогда об этом не задумывалась. Информацию, знания, полет фантазии. Ну, и исходя из того, что я книжный редактор, чтение – моя жизнь.

Кирилл, 21 год

Люблю читать, но в последнее время не хватает времени на книги, читаю, в основном, научные статьи и так далее по учебе. Нравится много жанров, в частности – драма. Из последних книг никак не «добью» книгу Паланика «Удушье». Насчет совета – сам Паланик очень специфичный автор, так что тут на вкус и цвет. Чтение меня вдохновляет и помогает отвлечься.

Анастасия, 23 года

Да, я люблю читать. Не могу выделить какой-либо жанр, но скажу, что не понимаю тех, кто любит читать только детективы, да еще и Донцовой (смеется). Последней прочитанной книгой стала «Противостояние» Познера, могу её посоветовать. Чтение, как по мне, расширяет кругозор, тренирует мозг.

Мария, 18 лет

Я очень люблю читать. Когда выдается свободное время, я люблю проводить его с книгой. Последняя прочитанная книга – это «Бойцовский клуб» Чака Паланика. Однозначно посоветую ознакомиться с этим произведением. Оно просто встряхивает тебя, заставляет включать мозг, мыслить шире, чем привык. Это как по мне. Может кто-то найдет там еще что-то для себя.

Само по себе чтение позволяет мне погрузиться хотя бы ненадолго в другой мир, учит новому, дарит новые эмоции, заставляет думать. Читать – это здорово, ребята.

Влада Золотова